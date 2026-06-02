Türkiye'nin maviyle yeşili buluşturan saklı şelalesi yağışlar ve eriyen karlarla coştu
Sivas kent merkezine 53 kilometre uzaklıktaki Yıldız Beldesi'nde bulunan 'saklı cennet' Değirmenaltı Şelalesi, bahar yağışları ve eriyen karların etkisiyle adeta coştu. 27 metre yükseklikten dökülen şelale, artan debisiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor.
Son günlerde bölgede etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde biriken karların hızla erimesi, şelalenin su debisini zirveye taşıdı.
Yaklaşık 27 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklardan büyük bir coşkuyla dökülen sular, Değirmenaltı Mağaraları ile bütünleşerek ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Şelalenin dron ile havadan çekilen son görüntüleri, bölgedeki doğa turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.
Artan su seviyesi ve canlanan doğasıyla çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan şelale, özellikle bayram tatilini fırsat bilen ailelerin uğrak noktası haline geldi.