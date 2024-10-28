Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı
Antalya’da ilkokula bu yıl başlayan ve 4 basamaklı sayıları hesap makinesi kullanmadan toplayabilen 6 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi minik Hasan bu becerisiyle dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: İHA
Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek, matematik zekasıyla dikkat çekiyor.
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2 yıl önce yolda gördüğü araç plakalarını toplamaya başlayan Gökçek, dört basamaklı sayıları topluyor, toplama işlemi üzerinden sorulan çarpma işlemlerini yapıyor.
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Toplama işlemlerine hızlıca cevap veren Gökçek, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir devlet okuluna gidiyor.
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Babası Vedat Gökçek, sadece anaokuluna giderken 1'den 9'a kadar yazmayı öğrenme konusunda destek olduklarını belirterek, Hasan Cesur'un yeteneğini ilk olarak diş hekiminin fark ettiğini kaydetti.
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