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Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı

Antalya’da ilkokula bu yıl başlayan ve 4 basamaklı sayıları hesap makinesi kullanmadan toplayabilen 6 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi minik Hasan bu becerisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı - Resim: 1

Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek, matematik zekasıyla dikkat çekiyor.

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Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı - Resim: 2

2 yıl önce yolda gördüğü araç plakalarını toplamaya başlayan Gökçek, dört basamaklı sayıları topluyor, toplama işlemi üzerinden sorulan çarpma işlemlerini yapıyor.

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Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı - Resim: 3

Toplama işlemlerine hızlıca cevap veren Gökçek, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir devlet okuluna gidiyor.

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Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı - Resim: 4

Babası Vedat Gökçek, sadece anaokuluna giderken 1'den 9'a kadar yazmayı öğrenme konusunda destek olduklarını belirterek, Hasan Cesur'un yeteneğini ilk olarak diş hekiminin fark ettiğini kaydetti.

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