Türkiye'nin ölümle burun buruna yaşayan vatandaşlarına ''gabion'' kalkanı

AFAD ekipleri tarafından sürdürülen tarama çalışmalarında, kaya düşmesi nedeniyle Trabzon'un Araklı ilçesinde, 'afet bölgesi' kapsamına alınan Taşgeçit Mahallesi’nde risk olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından, mahallede yaklaşık 80 konutun güvenliği için toplamda 80 bin metrekarelik yamaca sıkıştırılmış topraktan oluşan, erozyon ve kaya düşmelerine karşı dayanıklı olup, taşların sıçrama etkisini azaltarak konutları koruma altına alan ‘gabion duvar’ sistemi uygulandı.