Türkiye'nin Pisa kulesinden bile daha eğri tarihi minaresini görenler gözlerine inanamıyor
Elazığ’daki Harput Ulu Camii, yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Büyük Selçuklu eseri olan caminin minaresinin Pisa Kulesi’nden daha eğri olması görenleri şaşırtıyor.
Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Harput Ulu Camii, yaz aylarında vatandaşlar ve turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.
Büyük Selçuklular döneminde inşa edilen cami, özellikle Pisa Kulesi’nden daha eğri olan minaresiyle dikkat çekiyor.
Minaresindeki eğikliğin 3 ile 7 derece arasında değiştiği öğrenilen cami, Anadolu’daki ilk ulu cami örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Ziyaretçiler hem yapının tarihi dokusuna hem de içerisindeki mistik atmosfere yoğun ilgi gösteriyor.
