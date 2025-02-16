Türkiye'nin Robinson Crusoe'u hastalandı; adaya belediye başkanı sahip çıktı
Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzası'ndaki bir adaya 20 yıl önce yerleşerek 4 bini aşkın fidan diken 86 yaşındaki Ziya Abay, hastalanınca adaya gidemez hale gelince devreye belediye başkanı girdi.
Uzun yıllar Eskişehir'de antikacılık yapan 4 çocuk babası Ziya Abay (86), 1995 yılında eşi Emine Abay'ı trafik kazasında kaybetti. Bir süre daha Eskişehir'de kalan ancak eşini unutamayan Abay, emekli olduktan sonra memleketi olan Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndü. Çocuklarının farklı şehirlerde iş hayatına atılması nedeniyle yalnız kalan Abay, 20 yıl önce Elazığ ile Tunceli'yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki bir tane bile ağaç olmayan adaya yerleşti.
Tekne alıp, adaya giden ve yaptığı küçük bir kulübe de kalan Abay, 20 sene boyunca 4 bini aşkın fidan dikti. Adada çeşit çeşit meyve ve sebze yetiştiren Abay, ıssız adayı yeşile bürüdü. İHA muhabirlerinin fark edip "Gerçek bir Robinson Crusoe" hikayesi olarak haberleştirdiği Ziya Abay, hastalandı.
Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve çocukları tarafından bakılan Abay, adasından uzak kaldı. Bunun üzerine adaya Pertek Belediye Başkanı Recai Vural sahip çıktı. Abay'ın ada için çok büyük emek verdiğini dile getiren Başkan Vural, adanın yetim kalmadığını belediye olarak her türlü girişimde bulunacaklarını söyledi.
Ağaçlandırmadan sulamaya, bakımdan budamaya her türlü hizmeti vereceklerini dile getiren Başkan Vural, adanın kendilerine emanet olduğunu ifade etti. Başkan Vural, aynı zamanda adayı düzenledikten sonra gezi teknesi ise turlar düzenleyeceklerini belirtti.