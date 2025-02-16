Türkiye'nin Robinson Crusoe'u hastalandı; adaya belediye başkanı sahip çıktı

Uzun yıllar Eskişehir'de antikacılık yapan 4 çocuk babası Ziya Abay (86), 1995 yılında eşi Emine Abay'ı trafik kazasında kaybetti. Bir süre daha Eskişehir'de kalan ancak eşini unutamayan Abay, emekli olduktan sonra memleketi olan Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndü. Çocuklarının farklı şehirlerde iş hayatına atılması nedeniyle yalnız kalan Abay, 20 yıl önce Elazığ ile Tunceli'yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki bir tane bile ağaç olmayan adaya yerleşti.