Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi

NASA'nın "Vay be. Güzelliğini yaşayın" yorumuyla paylaştığı, Birleşmiş Milletler'in "En iyi turizm köyleri" listesine dahil ettiği Muğla'da Kadın Azmağı'nın bulunduğu Sakin Şehir ünvanlı Akyaka bu sefer de "Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası" olarak dünya gündemindeki yerini aldı.

Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi - Resim: 1

Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi, İngiliz The Guardian'da yayımlanan yazıyla bir kez daha dünya gündemine taşındı.

1 / 18
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi - Resim: 2

The Guardian yazarı Annabelle Thorpe, Akyaka'yı kitlesel turizme direnen ender sahil kasabalarından biri olarak tanımladı.

2 / 18
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi - Resim: 3

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin şehir' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

3 / 18
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi - Resim: 4

Özellikle Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

4 / 18