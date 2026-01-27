Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi
NASA'nın "Vay be. Güzelliğini yaşayın" yorumuyla paylaştığı, Birleşmiş Milletler'in "En iyi turizm köyleri" listesine dahil ettiği Muğla'da Kadın Azmağı'nın bulunduğu Sakin Şehir ünvanlı Akyaka bu sefer de "Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası" olarak dünya gündemindeki yerini aldı.
Kaynak: DHA / İHA
Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi, İngiliz The Guardian'da yayımlanan yazıyla bir kez daha dünya gündemine taşındı.
The Guardian yazarı Annabelle Thorpe, Akyaka'yı kitlesel turizme direnen ender sahil kasabalarından biri olarak tanımladı.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin şehir' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Özellikle Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.
