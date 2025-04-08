Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor

Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri’nin bir benzerinin Çin’de bulunduğu ifade edilerek, "Bu renkli tepeler, özellikle yağmur sonrası daha da belirginleşerek doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Tepelerin kırmızı rengi, bu rengi veren ana madde olan demir ve buna benzer minerallerin rüzgar ve erozyon ile birikmesi sonucu oluşmuş. Ayrıca, tepeler içerisindeki minerallerin mıknatıs görevi görerek minarelleri bir araya topladığı tahmin edilmektedir.