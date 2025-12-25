Türkiye'nin saklı cennetinde hayran bırakan kar manzarası
Samsun'da, hem doğal güzelliği hem de ekolojik çeşitliliği ile bölgenin en önemli doğa harikalarından biri olan Ladik Gölü, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Havadan çekilen görüntüler, görenleri hayran bıraktı.
Samsun’daki 16 korunan alandan biri olan Ladik Gölü Sulak Alanı, kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.
Yaz aylarında göçmen kuşlar ve çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan göl, kış mevsiminde de doğal yaşamın sürdüğü önemli alanlardan biri olma özelliğini koruyor.
Ladik’e özgü turna balığının yaşam alanı olan göl, kışın farklı bir kimliğe bürünerek doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Zaman zaman tamamen donmasıyla da gündeme gelen Ladik Gölü, karla kaplandığında eşsiz bir manzara sunuyor.
