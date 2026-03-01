Türkiye'nin saklı cennetinde seyrine doyumsuz kış manzarası
Kar yağışının 1 metreye ulaştığı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.
Kaynak: DHA
Erzincan'ın doğa harikası Dumanlı Tabiat Parkı, kış mevsiminin tüm zarafetini sergiliyor. Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta, Refahiye ilçesi sınırlarında yer alan park, yoğun kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplandı.
1 / 8
Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte konumlanan Dumanlı, yaz aylarında serin havası ve yeşilin her tonunu barındıran bitki örtüsüyle bilinirken; kışın ise apayrı bir kimliğe bürünüyor.
2 / 8
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşmasıyla birlikte, dev çam ağaçlarının dalları kardan ağırlaşarak masalsı görüntüler oluşturdu.
3 / 8
Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı, bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.
4 / 8