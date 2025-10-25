Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen gence konulan teşhis belli oldu
Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki genç, 3 yılın ardından ilk defa dışarıya çıktığı günde; hem tıraş oldu hem de banyo yapıp bambaşka birine dönüşmüştü. Barış'ın sağlık sorunu için teşhis konuldu.
Kaynak: DHA / İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki anne S.Ö. ve 23 yaşındaki oğlu Barış Ö., yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutundular.
Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Ö., sanal dünyaya bağımlı hale geldi.
Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu.
Barış'ın yaşadıklarının Türkiye’nin gündemine oturması üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla ekipler harekete geçti.
