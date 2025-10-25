Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen gence konulan teşhis belli oldu

Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Ö., sanal dünyaya bağımlı hale geldi.