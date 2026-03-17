Türkiye'nin Sibiryası'nda sıcacık anlar: Her şey aç kalan yaban hayatı için....
Erzurum'un dondurucu soğuklarında ve metrelerce karın altında yiyecek bulamayan yaban hayvanları unutulmadı. Aziziye ilçesinde yaşayan Muhammed Aydın, araçların giremediği sarp arazilere atlı kızağıyla ulaşarak doğaya nefes oldu.
Türkiye'nin en sert kış koşullarının yaşandığı illerin başında gelen Erzurum'da, yaban hayatının korunması adına bireysel çabalar takdir topluyor. Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Muhammed Aydın, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını kaderine terk etmedi.
Özel bir firmada depo görevlisi olarak çalışan Aydın, araç trafiğine kapalı olan ve kar kalınlığının yer yer insan boyuna ulaştığı kırsal bölgeler için farklı bir yöntem seçti.
Yaklaşık 12-13 kilometre mesafedeki uzak arazi noktalarına atlı kızağıyla ulaşan Aydın; ot, buğday, yem ve ekmek parçalarını doğaya bıraktı.
Erzurum'da kışın bu yıl her zamankinden uzun ve sert geçtiğini belirten Muhammed Aydın, yaptığı bu gönüllü çalışmanın bir insanlık görevi olduğunu vurguladı:
"Erzurum’da kar bu sene çok fazla. Yabani hayvanlar yem bulmakta gerçekten güçlük çekiyor. Elimizden geldiğince onları düşünmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle herkesi kapısının önüne veya doğaya bir kap yem bırakmaya, yaban hayvanlarına yardımcı olmaya davet ediyorum."