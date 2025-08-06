Türkiye'nin şifa kaynağı doğal lezzeti için ''damda mesai'' başladı

Van ve ilçelerinde kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan bazı vatandaşlar ise kayısılarını kurutmak için alternatif çözümler buluyor. Her yıl temmuz ayının ortalarında başlayan kayısı kurutma işlemi, aşırı sıcaklıklara rağmen bu yıl da devam ediyor. Hem aile ekonomisine katkı sağlamak hem de evlerinin ihtiyacını karşılamak için kayısı kurutulduğunu belirten vatandaşlar, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle kayısıları genellikle akşam serinliğinde kuruttuklarını söylediler. Kayısıların daha önce toprak evlerin damına serildiğini, ancak çatıların yaygınlaşmasından dolayı alternatif çözümler bulduklarını dile getiren vatandaşlar, kayısıları evin önüne yapılan tahta barakalar ya da kartonların üzerine serdiklerini söylediler.