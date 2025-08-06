Türkiye'nin şifa kaynağı doğal lezzeti için ''damda mesai'' başladı
Van ve ilçelerinde damda kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan vatandaşlar ise alternatif çözümler buluyor.
Van ve ilçelerinde kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan bazı vatandaşlar ise kayısılarını kurutmak için alternatif çözümler buluyor. Her yıl temmuz ayının ortalarında başlayan kayısı kurutma işlemi, aşırı sıcaklıklara rağmen bu yıl da devam ediyor. Hem aile ekonomisine katkı sağlamak hem de evlerinin ihtiyacını karşılamak için kayısı kurutulduğunu belirten vatandaşlar, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle kayısıları genellikle akşam serinliğinde kuruttuklarını söylediler. Kayısıların daha önce toprak evlerin damına serildiğini, ancak çatıların yaygınlaşmasından dolayı alternatif çözümler bulduklarını dile getiren vatandaşlar, kayısıları evin önüne yapılan tahta barakalar ya da kartonların üzerine serdiklerini söylediler.
Gevaş’ta kayısı kurutma döneminin temmuz ortalarından başlayıp ağustos ay sonuna kadar sürdüğünü belirten Osman İdiz isimli vatandaş, kayısı veriminin bu sene iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu sene çok şahane. Türkiye’de belki yok ama Gevaş’ta neredeyse dallar kırılacak duruma geldi. Bu sene çok bereketli" dedi.
Kayısı kurutma işleminin ilk olarak kayısı ağaçlarının silkelenerek, tanelerinin yere düşürülmesi ile başladığını belirten İdiz, "Yerden toplanan kayısılar daha sonra damlarda veya alternatif çözümler bulunan yerlerde ayrıştırılarak kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma işlemi de ya sabah ya da öğleden sonraki serinliklerde yapılıyor. Öğle sıcaklığında yapılmıyor" ifadelerini kullandı.
Bahçesinde yılda yaklaşık 300 kilo kayısı kuruttuğunu ifade eden İdiz, "Ben kuruttuğum kayısıları akrabalarıma, komşularıma veya evimize gelen misafirlere dağıtıyorum. Bana 50 kilo bile kalmıyor. Kayısının özellikle kompostosu çok güzel. Onun dışında kış mevsiminde çerez olarak çayla birlikte tüketiyoruz. Çok ezilenleri pestil yapıyoruz, reçelini yapıyoruz. Çekirdeklerini de satıyoruz. Yine kayısıların kilosunu 300 TL’den satan vatandaşlar da var" şeklinde konuştu.