Türkiye'nin silahlarının sergilendiği müze kapılarını açtı: Tarihteki ilk yerli silah da burada
Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarihi silah sergisi açtı. Sergide Türkiye'nin ilk yerli ve milli tabancası dikkat çekti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ndeki silah koleksiyonunda, 150 yıl öncesinden bugüne kadar kullanılan çok sayıda silah bulunuyor.
Koleksiyonun nadide parçalarının başında, Türk modern savunma sanayisinin kurucusu Nuri Killigil'in çizimini bizzat yaptığı ve kendi adını verdiği 'Killigil silahı' yer alıyor.
O yıllarda dünyanın en iyi silahları arasında yer alan, yarı otomatik, 9 milimetre çapındaki bu ilk yerli ve milli tabanca özel bir alanda sergileniyor.
7 il, 86 ilçeden gelen delillerin, suç unsuruna göre Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde incelendiği Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde 271 adet ateşli ve ateşsiz silahtan oluşan özel bir koleksiyon da bulunuyor.