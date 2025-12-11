Türkiye'nin sır noktası da turizm rotasında: Burası 7 katlı apartman mağara...
Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan ve halk arasında "7 katlı apartman mağara" olarak bilinen çok katlı kaya yerleşimi, doğaseverlerin uğrak noktası oldu.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü sınırlarındaki Gabar Dağı Kırkağaç mevkisinde bulunan ve sarp kayalıkların arasına oyularak yapılan kaya yerleşimi, 7 katlı yapısı nedeniyle halk arasında '7 katlı apartman mağara' olarak adlandırılıyor.
Uzun süre yasaklı bölgede yer aldığı için ziyaret edilemeyen mağara, son dönemlerde doğa severlerin rotasına girdi. Yerleşimde, geçmişte yaşam alanlarının yanı sıra ibadet ve eğitim amaçlı oyulmuş bölümler bulunduğu, İslam alimlerinin burada talebe yetiştirdiği ifade ediliyor.
Bölgeye gezi düzenleyen Şehri Nuh Doğa ve Bisiklet Kulübü'nden İzmirli İngilizce öğretmeni İsmail Vatansever, "Şırnak, benim ilk atama yerim. Şırnak'a gelmeden önce tabii ki ön yargılarım vardı, birçok insanda olacağı gibi. Ancak buraya geldikten sonra bu ön yargıların birçoğunun yersiz olduğunu gördüm. Özellikle Şehri Nuh ekibi ile tanıştıktan sonra bu tarz tarihi ve güzel yerleri görme ve buraları ziyaret etme fırsatını buldum. Bu tarz yerler, bize bir nefes alma imkanı tanıyor. O yüzden buraların kıymetini bilmemiz gerek. Ben özellikle şehir dışına gelen benim gibi memur arkadaşların ve yerli halkların da gelmesini görmesini isterim. Ne kadar zengin bir ülkede yaşadığımızı, ne kadar zengin bir coğrafyada yaşadığımızın farkına varmak için çok güzel yerler" dedi.
Mardin'den gelen Dargeçit Doğa ve Spor Kulübü’nden Dargeçit Tapu Müdürü Ankaralı Filiz Özbek de "Dargeçit'te yaklaşık 2 yıldır görev yapıyorum. Bizler doğaseverler olarak Dargeçit'te bir doğa ve spor kulübü kurduk. Dargeçit'in keşfedilmemiş tarihi, doğası, muhteşem yerlerine gittik. Aslında çok da insan elinin değmediği yerlerdi. Bugün de Akdizgin'e geldik. Şırnak Güçlükonak'a bağlı Akdizgin apartman mağaraları. Muhteşem bir tarih var burada. İnsanı büyüleyen bir tarih. Gerçekten bütün doğaseverleri, biz Şırnak ve Mardin ilçelerine bekliyoruz. Bizler ama bu el değmemiş yerlerde de insanları görmek istiyoruz. Bize iyi geliyor keşfetmek. Onlara da iyi gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.