Türkiye'nin sıradışı tatil rotasında masal diyarlarını büyüleyen turlar başladı
Kars'ta bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle tamamen donarken Gölün büyük bölümüne ilk kez çıkan atlı kızaklar "turistler için hazırız" mesajını verdi..
Kaynak: İHA
Doğu Anadolu’nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü, her kış beyaza bürünen manzarasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kış aylarında balıkçılıktan kızak turlarına, fotoğraf tutkunlarından doğa severlere kadar pek çok misafire ev sahipliği yapan göl, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
Öte yandan uzmanlar ve yetkililer, ani düşen sıcaklıklar nedeniyle buz tabakasının hızla kalınlaştığını, bu durumun bazı noktalarda buz doğurmaları (yarılmalar ve kabarmalar) oluşturduğunu belirtiyor.
Ziyaretçilerin güvenlik uyarılarına uyması, belirlenen güzergâhlar dışına çıkmaması ve rehberli turları tercih etmesi önemle hatırlatılıyor.
