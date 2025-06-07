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Türkiye'nin sular altındaki cennetinden büyüleyen görüntüler

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da Kemer ilçesinde 'dalış ayı' olarak seçilen mayısta düzenlenen etkinlikler, ilçenin su altı güzelliklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin sular altındaki cennetinden büyüleyen görüntüler - Resim: 1

Kemer'de kaymakamlık öncülüğünde belediye ve STK'ların oluşturduğu Kemer Turizm Komitesi tarafından mayıs ayı 'dalış ayı' olarak belirlendi. 

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Türkiye'nin sular altındaki cennetinden büyüleyen görüntüler - Resim: 2

Ay boyunca 'Hıdırellez Dalışı', 'Sevgi Dalışı', 'Sualtı Günleri', 'Anı Dalışı', 'Tarihe Dalış' gibi etkinlikler gerçekleştirildi. 

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Türkiye'nin sular altındaki cennetinden büyüleyen görüntüler - Resim: 3

Dalış okullarının desteğiyle düzenlenen etkinliklerde, ilçenin su altı güzellikleri bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. 

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Türkiye'nin sular altındaki cennetinden büyüleyen görüntüler - Resim: 4

Kemer'de mayıs ayı boyunca 3 bine yakın discovery (keşif) dalışı gerçekleştirildi.

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