Türkiye'nin suyu şifalı yer altındaki gizli cenneti: Kaklık Mağarası

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mağarası'nın 2,5 milyon yıl önce çökme sonucu oluştuğunun tahmin edildiğini belirterek, "Kükürtlü suyun traverten oluşturmasıyla, Pamukkale'nin benzeriyle dünyada eşi benzeri olmayan manzara ortaya çıkıyor. Burası özel bir alan. Her yıl ziyaretçi sayısı artıyor. Bu mağara bilinmeyen bir yerdi. Honaz Belediyesi olarak tanıtım çalışmalarına hız verdik. Elimizden geleni yapıyoruz. Deri hastalıklarına iyi geldiğini biliniyor. Yaz kış mağara içindeki suyun sıcaklığı 26-27 derece arasında değişiyor. Burası ziyaret edilmesi gereken turizm destinasyonlarından bir tanesi. Bu yıl 400 bin kişinin mağarayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Görünce hayran kalınan bir yer. Pamukkale yerin üstünde bir yer, yerin altında böyle bir yer olması önemli. Kaklık mağarası özeliğiyle öne çıkan bir yer, görülmeye değer muhteşem bir manzaradır" dedi.