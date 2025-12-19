Türkiye'nin tahıl ambarında endişe veren tablo: ''Çölleşmeye doğru gidiyor''

'AKŞEHİR GÖLÜMÜZ KURUDU'

60 yıllık periyotta yaklaşık yüzde 20 oranında yağışların azaldığını, hava sıcaklılarının kış aylarında 2-3, yaz aylarında ise 5 dereceye kadar artış gösterdiğini ifade eden Arslan, "Konya bölgesinde ne yazık ki eldeki veriler ışığında çölleşmeye doğru gidiyoruz. Şu anda çölleşmeye doğru giden kuraklık ve iklim değişikliğinin ağır hissedildiği dönemde, bir barajımızda yüzde 1 doluluk, diğer barajımızda yüzde 10 doluluk oranı bulunuyor. Bugün barajlarımız böyle doluysa demek oluyor ki bizim yüzey sularımız git gide azalıyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Akşehir Gölü'müz kurudu. Baktığımız zaman, Konya'da birçok küçük göl veya göletler hepsi kurudu. Beyşehir Gölü'ne bakıyoruz, yüzde 15 civarında bir küçülme söz konusu ve bu küçülme zaman içerisinde daha da ilerleyecek. Kuraklık ve iklim değişikliğinin bize getirdiği ağır faturalar ve sonuçlar. Bununla ilgili olarak şu anda biz bunu ötelemek adına yüzey sularında elde edemediğimiz, kullanamadığımız veya kaybettiğimiz suları, yer altından temin etme veya da yerini doldurmaya çalışıyoruz" dedi.