Türkiye'nin tarihi camisinde baba imam, oğul hafız aynı kubbe altında

Yakutiye Camii'nde 28, meslek hayatında ise 40 yılını geride bırakan Enis Aslan, yıllar önce 16 yaşındayken yine aynı camide hatim okuduğunu hatırlatarak, o günkü duasının bugün oğluyla birlikte gerçeğe dönüştüğünü vurguladı: "O yıllarda dua etmiştim; 'Rabbim bana burada görev nasip etse de caminin nasıl bakıldığını insanlara göstersem' diye. Şimdi ise oğlumla aynı safta, aynı havayı teneffüs etmek Rabbimin büyük bir lütfu."