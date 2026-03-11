Türkiye'nin tarihi camisinde baba imam, oğul hafız aynı kubbe altında
Bayburt'taki tarihi Yakutiye Camii, bu Ramazan ayında çok özel bir baba-oğul hikayesine ev sahipliği yapıyor. 28 yıldır aynı camide görev yapan İmam Hatip Enis Aslan, şimdi ise 15 yaşındaki hafız oğlu Yusuf Aslan ile aynı kubbe altında mukabele geleneğini sürdürmenin manevi gururunu yaşıyor.
Bayburt'un sembolik yapılarından biri olan tarihi Yakutiye Camii, bu yıl Ramazan ayını unutulmaz kılan bir aile tablosuna sahne oluyor. Yaklaşık 30 yıldır cami cemaatinin gönlünde yer edinen İmam Hatip Enis Aslan, bugün 15 yaşındaki hafız oğlu Yusuf Aslan ile aynı çatı altında görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
Hafızlığını 13 yaşında tamamlayan Yusuf Aslan, babasını ve camideki hocalarını örnek alarak büyüdüğünü ifade ediyor.
"Küçüklüğüm bu camide geçti. Babamın Kur’an okuyuşuna özenirdim, bugün aynı yerde hatim okumak benim için en büyük nimet" diyen genç hafız, babasının izinden gitmek için kararlı olduğunu belirtiyor.
Yakutiye Camii'nde 28, meslek hayatında ise 40 yılını geride bırakan Enis Aslan, yıllar önce 16 yaşındayken yine aynı camide hatim okuduğunu hatırlatarak, o günkü duasının bugün oğluyla birlikte gerçeğe dönüştüğünü vurguladı: "O yıllarda dua etmiştim; 'Rabbim bana burada görev nasip etse de caminin nasıl bakıldığını insanlara göstersem' diye. Şimdi ise oğlumla aynı safta, aynı havayı teneffüs etmek Rabbimin büyük bir lütfu."