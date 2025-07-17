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Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da bir dev...

Türkiye'de yaz tatili denince ilk akla gelen noktalarından olan Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen Norwegian Viva adlı devasa yolcu gemisi, 3 bin 581 yolcu getirdi.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da bir dev... - Resim: 1

Bahamalar bayraklı 293 metre boyunda 44 metre genişliğindeki Norwegian Viva, sabah saatlerinde Yuanistan’ın Santorini Limanı’ndan Bodrum’a geldi.

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Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da bir dev... - Resim: 2

2023 yılında İtalya’da 850 milyon dolara maliyetle inşa edilen dev kruvaziyerde ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 3 bin 581 yolcu, 1452 personel bulunuyor.

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Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da bir dev... - Resim: 3

Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek.

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Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da bir dev... - Resim: 4

Yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki gemi 1646 kabinde 3 bin 950 yolcuyu misafir edebiliyor.

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