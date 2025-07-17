Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da bir dev...
Türkiye'de yaz tatili denince ilk akla gelen noktalarından olan Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen Norwegian Viva adlı devasa yolcu gemisi, 3 bin 581 yolcu getirdi.
Kaynak: İHA
Bahamalar bayraklı 293 metre boyunda 44 metre genişliğindeki Norwegian Viva, sabah saatlerinde Yuanistan’ın Santorini Limanı’ndan Bodrum’a geldi.
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2023 yılında İtalya’da 850 milyon dolara maliyetle inşa edilen dev kruvaziyerde ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 3 bin 581 yolcu, 1452 personel bulunuyor.
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Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek.
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Yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki gemi 1646 kabinde 3 bin 950 yolcuyu misafir edebiliyor.
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