Türkiye'nin tatil cennetinde skandal görüntüler: Barakalar gitti, çöpler kaldı
Antalya'nın Aksu ilçesinde caretta caretta yuvalama kumsalı da olan 500'ü aşkın barakanın kaldırıldığı Kumköy Sahili, çöplüğe döndü.
Kentin doğa harikalarından Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında, ormana sınır Kumköy Sahili, uzun yıllar bölgedekiler tarafından kurulan derme çatma çardaklar ve barakalarla gündeme geldi.
Eski yıllarda bölge halkının oba olarak kullandığı, pandemi sonrasında sayıları ciddi oranda artan ve kiraya bile verilmeye başlanan baraka şeklindeki çardaklar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıkım kararı üzerine önceki aylarda Aksu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.
Barakalara ait atıkların da temizlendiği kumsalda ciddi düzeyde çöp kaldı. Bölgeyi kullanmaya devam eden Antalya ve dışından gelen tatilciler, çöplerini kumsalda bırakıyor.
UYARI TABELASI ÜZERİNE ÇÖP ASMIŞLAR
2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edilen 1,5 kilometrelik kumsalın yaklaşık 300 metrelik bölümü, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca temizlenerek halk plajı olarak hizmete açıldı. Bu alan ile barakaların kaldırıldığı çöplüğü andıran alan arası, bariyerle ayrıldı. Bakanlık sorumluluğundaki halk plajı alanı her gün temizlenirken, belediyelerin sorumluluğundaki diğer bölge ise çöplüğe dönmüş vaziyette. Plaj girişinde 'Dikkat Deniz Kaplumbağası Yuvalama Alanı' yazılı uyarı tabelası da bulunuyor. Ancak bazı vatandaşların bu tabelaya içtikleri içki şişelerinin çöpünü poşetle astıkları görüldü.