Türkiye'nin tatil cennetinde skandal görüntüler: Barakalar gitti, çöpler kaldı

UYARI TABELASI ÜZERİNE ÇÖP ASMIŞLAR

2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edilen 1,5 kilometrelik kumsalın yaklaşık 300 metrelik bölümü, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca temizlenerek halk plajı olarak hizmete açıldı. Bu alan ile barakaların kaldırıldığı çöplüğü andıran alan arası, bariyerle ayrıldı. Bakanlık sorumluluğundaki halk plajı alanı her gün temizlenirken, belediyelerin sorumluluğundaki diğer bölge ise çöplüğe dönmüş vaziyette. Plaj girişinde 'Dikkat Deniz Kaplumbağası Yuvalama Alanı' yazılı uyarı tabelası da bulunuyor. Ancak bazı vatandaşların bu tabelaya içtikleri içki şişelerinin çöpünü poşetle astıkları görüldü.