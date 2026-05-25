Türkiye'nin tatil cennetine bayram akını: Sahiller şenlendi
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla turizmin başkenti Antalya'nın sahillerinde hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyunun ise 23,6 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da beklenen büyük hareketlilik sahillere yansıdı. Şehir içi ve şehir dışından gelen binlerce yerli turiste, yabancı misafirlerin de eklenmesiyle kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili adeta dolup taştı.
Hava sıcaklığının 27, nem oranının yüzde 64, deniz suyu sıcaklığının ise 23,6 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı Sahili’ndeki yoğunluk dron ile havadan görüntülenirken, tatilciler denize girip güneşlenerek vakit geçirdi.
Sahilde bazıları spor yaparken, bazı tatilciler ise su sporlarıyla vakit geçirdi.
Bayram tatili nedeniyle kent genelinde de hareketlilik yaşandı. Bayram tatili boyunca hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
