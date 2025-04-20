Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya coşkusu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Türkiye'nin tek Ermeni mahallesi olan Vakıfköy Mahallesi'nde, Paskalya Bayramı ayini düzenlendi.
Kaynak: DHA
Vakıfköy Ermeni Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Paskalya Bayramı ayinine, mahallede yaşayan Ermeni vatandaşları katıldı.
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Paskalya ayini, Anadolu Papazı ve Kilise Rahibi Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetildi.
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Ayinde ilahiler okundu, dualar edildi ve mumlar yakıldı. Vatandaşlara ikramlıklar sunuldu.
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Bir araya gelen Ermeni vatandaşlar, yumurta tokuşturarak Paskalya Bayramı'nı kutladı.
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