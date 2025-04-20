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Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya coşkusu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Türkiye'nin tek Ermeni mahallesi olan Vakıfköy Mahallesi'nde, Paskalya Bayramı ayini düzenlendi.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya coşkusu - Resim: 1

Vakıfköy Ermeni Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Paskalya Bayramı ayinine, mahallede yaşayan Ermeni vatandaşları katıldı.

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Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya coşkusu - Resim: 2

Paskalya ayini, Anadolu Papazı ve Kilise Rahibi Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetildi. 

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Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya coşkusu - Resim: 3

Ayinde ilahiler okundu, dualar edildi ve mumlar yakıldı. Vatandaşlara ikramlıklar sunuldu. 

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Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya coşkusu - Resim: 4

Bir araya gelen Ermeni vatandaşlar, yumurta tokuşturarak Paskalya Bayramı'nı kutladı. 

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