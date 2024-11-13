Türkiye'nin turistik cennetinde balonlar rekora havalandı

Vali Fidan, "Kapadokya bölgesinin turizm açısından en önemli etkinliklerinden birisi de sıcak hava balonları. Balon uçuşlarına gerek yerli ve gerekse yabancı misafirlerimizin yoğun bir ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Bu anlamda değerlendirdiğimiz de bu yıl balon uçuşlarında bölge olarak önemli bir başarı yakaladığımızı görüyoruz. 2023 yılının ilk 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında bu sayının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 düzeyindeki bir artış ile yaklaşık 675 bine ulaştığını görüyoruz. Sıcak hava balon uçuşlarında bu yıl sonuna kadar 700 bin sayısına ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu rakamlar, turizmde bölgemizdeki hareketliliği gösteriyor" dedi.