Türkiye'nin turizm başkentinde kahreden görüntü

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Antalya sahillerinde iki yıldır devam eden 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' proje kapsamında toplanan çöpler mide bulandırdı.
Antalya sahillerinde iki yıldır devam eden 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' proje kapsamında EKAD gönüllüleri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların desteğiyle Konyaaltı, Lara, Belek plajlarında plastik atık temizliği etkinlikleri düzenlendi. EKAD Proje Koordinatörü Deniz Candaş, hazırladıkları 'Plastik Gerçekleri' adlı raporda, plastiğin yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkati çekerek, özellikle tek kullanımlık plastiklerdeki artışın küresel plastik kirliliği krizine yol açtığını açıkladı.
Her yıl milyonlarca ton plastik atığın doğaya karıştığını belirten Candaş, “Bu durum tüm ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Plastiklerin yıkım ürünlerinin ve içerdikleri sayısız katkı maddesinin besin zincirlerine girmesi, insan dahil birçok canlıda sağlık sorunları yaratıyor. Toplama ve imha maliyetleri giderek artarken, birçok sektör bu kirlilikten olumsuz etkileniyor" dedi. Tamamen plastiksiz bir hayatın gerçekçi bir hedef olmadığını belirten Deniz Candaş, “Özellikle bazı önemli sektörler için plastik neredeyse vazgeçilmez bir malzemeyken. Günlük hayatımızdan plastikleri tamamen çıkarmak mümkün olmasa bile bazılarının yerine koyabileceğimiz alternatifler var. Amacımız, plastikler ve yarattıkları kirlilik konusunda farkındalık kazandırmak, plastik kirliliğinin önüne geçmek için neler yapılabileceğine dair örnekler vermek ve daha sürdürülebilir bir yaşam için alternatif yollar sunmak" diye konuştu.
Kimyasal yapılarındaki güçlü bağlar nedeniyle plastiklerin biyolojik ya da kimyasal süreçte parçalanmasının yüzlerce yıl alabildiği belirtilen raporda, “Güneş ışığı (UV), nem ve sıcaklık değişiklikleri gibi etkenlerle gittikçe daha küçük parçacıklara ayrılıp su kaynaklarına ve topraklara karışarak kirliliğe yol açıyor. Plastiklerin yıkımı sonucu oluşan ve boyutu 5 milimetreden küçük parçacıklara mikroplastik, 1 mikrometreden daha küçük parçacıklara da nanoplastik deniyor. Çevre ve sağlık açısından esas sorunu yaratan da yüz yıllarca doğada kalabilen bu yıkım ürünleri" denildi.
Plastik poşetler, pet şişe ve bardaklar, pipetler, tabaklar, çatal-bıçak takımları, streç film ve ambalajlar gibi ürünlerin tek kullanımlık plastikler olduğu kaydedilen raporda, şu ifadeler yer aldı:
“Sadece tek sefer kullanılmak için üretiliyor ve sonra çöp oluyorlar. Üretimleri ucuz ve kolay. Bu nedenle büyük miktarlarda üretiliyorlar. Yıllık küresel üretim miktarı 380 milyon tonu aşmış olan plastiklerin en az yarısı tek kullanımlık. Büyük kısmı geri dönüşüme uygun değil. Bu nedenle de ciddi kirlilik sebebi. Çoğumuzun günlük yaşamının parçası olan plastik poşetler, şişe ve bardaklar, karıştırma çubukları, pipetler ve piknik gereçleri, kulak çubukları, ıslak mendiller ve ped, bebek bezi gibi hijyen ürünleri tek kullanımlık. Sigara filtreleri de tek kullanımlık plastik. Ve onlarca toksik kimyasal içeriyor."