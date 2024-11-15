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Türkiye'nin turizm başkentinde Kasım ayında deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yurt genelinde kış gelmesine rağmen tatilciler denizin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin turizm başkentinde Kasım ayında deniz keyfi - Resim: 1

Alanya ilçesinde kasım ayının başından beri hava sıcaklığının 25 derece ile normalin üstünde seyretmesi tatilcilerin yüzünü güldürdü. Yurt gelinde gardıroptan kışlıklar çıkarken, Alanya'da tatilciler güneşli havanın keyfini sürüyor.

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Türkiye'nin turizm başkentinde Kasım ayında deniz keyfi - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının yaz aylarını aratmadığı ilçede güzel havanın ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler kendilerini plajlara atıyor. Bazı tatilciler güneşin keyfini alırken bazıları ise denize olta atarak balık tutarak vakitlerini geçiriyor.

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Türkiye'nin turizm başkentinde Kasım ayında deniz keyfi - Resim: 3

Damlataş Kleopatra Plajı'nda cankurtaran olarak çalışan Mümin Solmaz, "15 Kasım itibariyle sezonu kapattık. Sezon bu sene çok iyi geçti. Fazla dalga çıkmadı, iyi geçti turizm açısından" şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin turizm başkentinde Kasım ayında deniz keyfi - Resim: 4
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