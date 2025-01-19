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Türkiye'nin turizm başkentinde kışın ortasında yaz geldi

Türkiye'nin birçok kenti ağır kış şartları altında soğuk ve kar ile mücadele ederken Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin turizm başkentinde kışın ortasında yaz geldi - Resim: 1

Ocak ayının ortasında Türkiye'nin birçok kentinde ağır kış şartları hakim olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

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Türkiye'nin turizm başkentinde kışın ortasında yaz geldi - Resim: 2

Doğu illeri kar ve soğuk hava etkisi altındayken, Antalya'da güneşli ve sıcak hava etkili oldu.

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Türkiye'nin turizm başkentinde kışın ortasında yaz geldi - Resim: 3

Okullarda yarıyıl tatilinin de girmesi ile birlikte güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Türkiye'nin turizm başkentinde kışın ortasında yaz geldi - Resim: 4

Masa ve sandalyelerini alan Antalyalılar sahilde bulunan yeşil alanları doldururken, kimileri ise kumsalda oturmayı tercih etti.

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