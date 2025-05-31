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Türkiye'nin turizm cenneti istila altında: Artık göz gözü görmüyor, vatandaş çaresiz

Kars ve Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü çevresi yeşil sineklerle kaplandı, seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Sinek yoğunluğu ayrıca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin turizm cenneti istila altında: Artık göz gözü görmüyor, vatandaş çaresiz - Resim: 1

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün çevresi sineklerle kaplandı.

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Türkiye'nin turizm cenneti istila altında: Artık göz gözü görmüyor, vatandaş çaresiz - Resim: 2

Her yıl bu mevsimde görülen ve yöre halkının 'yeşil sinek' olarak adlandırdığı sinek kümelerinin artışı dikkat çekiyor.

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Türkiye'nin turizm cenneti istila altında: Artık göz gözü görmüyor, vatandaş çaresiz - Resim: 3

Günün farklı saatlerinde artış gösteren sivrisinek yoğunluğu, bölgede seyreden sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

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Türkiye'nin turizm cenneti istila altında: Artık göz gözü görmüyor, vatandaş çaresiz - Resim: 4

Araçların ön camları, farları ve motor kısımları sivrisineklerle kaplanırken, bu durum sürücülerin görüş mesafesini ciddi şekilde azaltıyor.

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