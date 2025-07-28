Türkiye'nin turizm cennetinde yerli ve yabancı turistin yeni rotası burası oldu

Çıralı'da turizmin hareketlenmeye başladığını belirten bungalov tesis işletmecisi Derya Yavuz, "Turizmde bu günlerde hareketlilik artmaya başladı. Denizimiz çok temiz, doğamızsa harika. Zaten biz burada oda satmıyoruz, doğa sayesinde para kazanıyoruz. Elimizden geldiğince bu doğayı korumaya çalışıyoruz. İnsanlar, buraya deniz için geliyor. Nisan, mayıs ve ekim aylarında Likya Yolu yürüyüş rotaları oldukça rağbet görüyor, pek çok kişi bu yolları yürüyor. Ayrıca burada doğal koylarımız var. Günübirlik tekne turları düzenleniyor" dedi.