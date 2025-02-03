Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da ormanlarda hızla üreyip yayılan ve boyları 3-4 milimetre kadar olan zararlı böcekler cennet ilimizin cennet ormanlarını işgale başladı.
Küresel iklim değişikliği ve kuraklık mevsimler arası sıcaklık farkını en aza indirdiği gibi yağış miktarı da büyük ölçüde düştü. Yağışın azalmasıyla azalan su seviyesi büyük sorun oluştururken, yeni sorunları da beraberinde getiriyor.
1 milyon 177 bin 241 hektar orman alanı olan Antalya'da sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle bugünlerde kızılçamlarda kuruma hızla yayılıyor.
Boyları 3-4 milimetre olan Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus), büyük orman bahçıvanı (tomicus piniperda) ve ince dal kabuk böceği başta olmak üzere zararlı böcek türleri ağaçların tepe noktalarından girerek kabuk boyunca ilerleyip köklerine kadar ulaşıyor.
Böcekler susuz kaldıkları için dirençleri düşen ağaçları 15 günde tamamen kurutuyor. Özellikle Antalya'nın batısındaki ormanlarda yoğun görülen kuruma için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan uzmanlar yerinde inceleme yapıp, rapor hazırladı.