  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi

Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da ormanlarda hızla üreyip yayılan ve boyları 3-4 milimetre kadar olan zararlı böcekler cennet ilimizin cennet ormanlarını işgale başladı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi - Resim: 1

Küresel iklim değişikliği ve kuraklık mevsimler arası sıcaklık farkını en aza indirdiği gibi yağış miktarı da büyük ölçüde düştü. Yağışın azalmasıyla azalan su seviyesi büyük sorun oluştururken, yeni sorunları da beraberinde getiriyor.

1 / 9
Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi - Resim: 2

1 milyon 177 bin 241 hektar orman alanı olan Antalya'da sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle bugünlerde kızılçamlarda kuruma hızla yayılıyor.

2 / 9
Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi - Resim: 3

Boyları 3-4 milimetre olan Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus), büyük orman bahçıvanı (tomicus piniperda) ve ince dal kabuk böceği başta olmak üzere zararlı böcek türleri ağaçların tepe noktalarından girerek kabuk boyunca ilerleyip köklerine kadar ulaşıyor.

3 / 9
Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi - Resim: 4

Böcekler susuz kaldıkları için dirençleri düşen ağaçları 15 günde tamamen kurutuyor. Özellikle Antalya'nın batısındaki ormanlarda yoğun görülen kuruma için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan uzmanlar yerinde inceleme yapıp, rapor hazırladı.

4 / 9