Türkiye'nin turizm cennetindeki tarihi sırrı havadan görüntülendi
Fethiye'de Hristiyan keşişler tarafından inziva amacıyla kayalık bir yamaca oyularak inşa edilen Afkule Manastırı, tarihi ve manzarasıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi'nde yer alan denizden 250 metre yüksekteki Akfule Manastırı, manzarası ve tarihi dokusuyla ilgi odağı oluyor.
1 / 7
Kayalık bir yamaca oyulmuş manastır, 6’ncı yüzyılda Hristiyan keşişler tarafından inziva yeri olarak inşa edildi.
2 / 7
Aşağı kule anlamına gelen manastıra ulaşmak için Kayaköy'den yaklaşık 3 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yapmak gerekiyor.
3 / 7
Tatilciler keyifli yürüyüş sırasında çam ağaçları arasında ilerlerken Ölüdeniz'in muhteşem manzarasının keyfi çıkarıyor.
4 / 7