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Türkiye'nin turizm cennetindeki tarihi sırrı havadan görüntülendi

Fethiye'de Hristiyan keşişler tarafından inziva amacıyla kayalık bir yamaca oyularak inşa edilen Afkule Manastırı, tarihi ve manzarasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin turizm cennetindeki tarihi sırrı havadan görüntülendi - Resim: 1

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi'nde yer alan denizden 250 metre yüksekteki Akfule Manastırı, manzarası ve tarihi dokusuyla ilgi odağı oluyor.

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Türkiye'nin turizm cennetindeki tarihi sırrı havadan görüntülendi - Resim: 2

Kayalık bir yamaca oyulmuş manastır, 6’ncı yüzyılda Hristiyan keşişler tarafından inziva yeri olarak inşa edildi.

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Türkiye'nin turizm cennetindeki tarihi sırrı havadan görüntülendi - Resim: 3

Aşağı kule anlamına gelen manastıra ulaşmak için Kayaköy'den yaklaşık 3 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yapmak gerekiyor.

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Türkiye'nin turizm cennetindeki tarihi sırrı havadan görüntülendi - Resim: 4

Tatilciler keyifli yürüyüş sırasında çam ağaçları arasında ilerlerken Ölüdeniz'in muhteşem manzarasının keyfi çıkarıyor.

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