Türkiye'nin uçurumun kenarındaki ''ömür törpüsü'' merdivenleri kamerada

Yıllardır kullandıkları merdivenden çıkıp, inmenin zor olduğunu ifade eden 35 yaşındaki Kemal Güler, "Önceden 121 taneydi şu an 107 basamağa düştü. Genelde basamakları çıkarken dinlene dinlene çıkıyorum. Bu 107 basamağı her gün çıkıp inmek biraz zor ama bir yandan da güzel duruyor ve mecbur kullanmak zorundayız. Bu basamakları çıktıktan sonra iyi tarafı da var 107 basamağı çıktıktan sonra geriye dönüp baktığımızda güzel bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. 107 basamağın en sonunda güzel manzaranın da keyfine bakıyoruz" dedi.