Türkiye'nin UNESCO Kültür Mirası'ndaki gizli cenneti havadan görüntülendi

Uzun yıllardır Diyarbakır’da yaşamasına rağmen ilk kez Hevsel Bahçeleri’ne indiğini söyleyen Ulusoy, “Hobi olarak dron pilotluğu ve doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bugün burayı tercih etme sebebim, Diyarbakır’da Kasım bir başkadır. Renk cümbüşünü görebilmek için buraya geldim. Önce Diyarbakır’ın surlarından aşağı inip bir çekim yaparak bu renk cümbüşünü çekmeye çalıştım. Uzun yıllardır burada yaşamış olmama rağmen Hevsel Bahçeleri’ni şu ana kadar yakından görmemiştim. Diyarbakırlıları ve kenti görmeye gelenleri muhakkak burayı görmeye davet ediyorum” diye konuştu.