Türkiye'nin UNESCO Kültür Mirası'ndaki gizli cenneti havadan görüntülendi
Diyarbakır'da tarihi surlarla birlikte UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Hevsel Bahçeleri’nde sonbaharda oluşan renk cümbüşü, fotoğraf sanatçısı Adem Ulusoy tarafından dronla havadan görüntülendi.
Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri’nde sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.
Dicle Nehri’nin ortasından geçtiği bahçelerde oluşan manzara, Sur ilçesinde bulunan Millet Bahçesi’nden gözlenirken hem de fotoğraf sanatçıları tarafından kayda alınıyor.
Fotoğraf sanatçısı Adem Ulusoy da Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi’ni dronla havadan görüntüledi.
Uzun yıllardır Diyarbakır’da yaşamasına rağmen ilk kez Hevsel Bahçeleri’ne indiğini söyleyen Ulusoy, “Hobi olarak dron pilotluğu ve doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bugün burayı tercih etme sebebim, Diyarbakır’da Kasım bir başkadır. Renk cümbüşünü görebilmek için buraya geldim. Önce Diyarbakır’ın surlarından aşağı inip bir çekim yaparak bu renk cümbüşünü çekmeye çalıştım. Uzun yıllardır burada yaşamış olmama rağmen Hevsel Bahçeleri’ni şu ana kadar yakından görmemiştim. Diyarbakırlıları ve kenti görmeye gelenleri muhakkak burayı görmeye davet ediyorum” diye konuştu.