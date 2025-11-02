Türkiye'nin UNESCO mirası antik zenginliği artık geceleri de gezilebilecek

Manisa'nın tarihi eserler anlamında bir hazine olduğuna dikkati çeken Arınç, Sardes Antik Kenti’nde uzun yıllardır kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyordu. Işıklandırması tamamlandı, şimdi de gece müzeciliği kavramını başlatıyoruz. Sardes, dünyada koruma altına alınan yaşayan miras listesinde Türkiye'den 22'nci eser oldu dedi. Sardes’in, Efes gibi gece gezilebilen ve çevresiyle değer üreten bir merkez haline geleceğini dile getiren Arınç, Sardes medeniyetin, ticaretin başladığı bir nokta. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Aigai ve Yoğurtçu Kalesi’nin restorasyonlarıyla birlikte Manisa’yı hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Arınç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Manisa Müzesi'ni gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.(DHA)