Türkiye'nin ünlü tatil cenneti cıvıl cıvıl: Bayramın ilk günü sahiller doldu
Muğla'nın dünyaca ünlü turizm destinasyonu Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu ilçede plajlar hareketlenirken, koyları gezdiren tur teknelerine ilgi tavan yaptı.
Kaynak: DHA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte plaj ve sahillerde büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, bayramın birinci günü deniz keyfiyle başladı.
Ünlü Plajlar Doldu Taştı
İlçenin gözde noktalarından Kumbahçe, Gümbet, Ortakent ve Yalıçiftlik plajlarına gelen tatilciler, güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşların bir kısmı denize girerken, bir kısmı ise şezlonglarda güneşlenmeyi seçti.
Deniz turizminin yanı sıra Bodrum’un eşsiz koylarını gezmek isteyen turistler sabahın erken saatlerinden itibaren limandaki tur teknelerine yoğun ilgi gösterdi.
