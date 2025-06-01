Türkiye'nin ünlü tatil cennetinde su kıtlığı alarmı! Araç ve halı yıkamak yasaklandı

1. İşyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır.



2. Faaliyet konusu araç yıkama olmayan işyeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır.



3. Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan işyerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır.