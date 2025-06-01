Türkiye'nin ünlü tatil cennetinde su kıtlığı alarmı! Araç ve halı yıkamak yasaklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde barajdaki su seviyesi yüzde 13'e düşünce belediye bazı tedbirler aldı.
İzmir'in ünlü tatil cenneti Çeşme'de yaşanan su sıkıntısı giderek derinleşiyor. Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 13’e kadar düşmesi üzerine Çeşme Belediyesi, su tasarrufuna yönelik kapsamlı yasaklama kararları aldı.
Çeşme Belediye Meclisi’nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem konut hem de işyerlerini kapsıyor. Belediye, yaptığı "Önemli Bilgilendirme" başlıklı duyuruda vatandaşlara su kullanımında azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelere yer verildi:
"Çeşme Belediye Meclisi’nin 05.05.2025 tarihli ve 2025/5-60 sayılı kararı doğrultusunda, Çeşme Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ne "Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında" aşağıdaki maddeler eklenmiştir:
1. İşyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır.
2. Faaliyet konusu araç yıkama olmayan işyeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır.
3. Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan işyerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır.