Türkiye'nin unutulmaya yüz tutan mesleği gençlerin elinde yeniden canlanıyor!
Kastamonu Üniversitesi ve El Sanatları Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan "Ahşap Şekillendirici Kursu", Selçuklu ve Osmanlı’dan kalan ahşap oyma geleneğini gelecek kuşaklara aktarıyor. 412 saatlik yoğun eğitim programıyla motif hazırlamadan verniklemeye kadar tüm incelikleri öğrenen kursiyerler, ham ağacı birer sanat eserine dönüştürüyor. Akademik bilgiyle geleneksel ustalığın buluştuğu bu kurs, bölgenin nitelikli iş gücü potansiyeline de can suyu olacak.
Kastamonu'nun "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" alanındaki ihtisaslaşma misyonu, bu kez geleneksel el sanatlarıyla buluştu. Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılan kursla, yüzyıllardır mimariyi ve mobilyaları süsleyen ahşap oymacılığı, genç kuşakların ellerinde yeniden hayat buluyor. Toplam 15 kursiyerin katılımıyla başlayan eğitim programı, sadece bir el becerisi kazandırmayı değil, ağacın ruhunu anlamayı hedefliyor.
Kursiyerler 412 saat boyunca şu tekniklerde uzmanlaşıyor:
Malzeme ve Tasarım: Ağaç türlerini tanıma, motif ve desen hazırlama.
Teknik Uygulama: Alçak ve yüksek yüzey oymacılığı, oyma kalemlerinin kullanımı.
Son Dokunuş: Perdah, boya ve estetik bütünlük için vernik uygulamaları.
Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karamanoğlu, kursun önemine değinerek, "Ahşap kültürünü sadece geçmişin bir mirası değil, geleceğin sürdürülebilir üretim modeli olarak görüyoruz. Özellikle geometrik Türk-Osmanlı süsleme sanatını yaşatmak en büyük hedefimiz" dedi. Karamanoğlu, bu eğitimin aynı zamanda bölge ekonomisi için katma değerli ürünler üretecek nitelikli iş gücü yaratacağını vurguladı.
Kastamonu Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen bu proje, üniversite-kamu iş birliğinin kültürel mirası korumadaki gücünü de ortaya koyuyor. Kursun, ilerleyen dönemlerde farklı ahşap işleme modelleri için bir temel oluşturması bekleniyor.