Türkiye'nin unutulmaya yüz tutan mesleği gençlerin elinde yeniden canlanıyor!

Kastamonu'nun "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" alanındaki ihtisaslaşma misyonu, bu kez geleneksel el sanatlarıyla buluştu. Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılan kursla, yüzyıllardır mimariyi ve mobilyaları süsleyen ahşap oymacılığı, genç kuşakların ellerinde yeniden hayat buluyor. Toplam 15 kursiyerin katılımıyla başlayan eğitim programı, sadece bir el becerisi kazandırmayı değil, ağacın ruhunu anlamayı hedefliyor.