Türkiye'nin uzay üssünü andıran sağlık merkezi görüntülendi

Tedavi ünitesi ile ilgili bilgiler veren Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Soner Uludağ, "Burası Hiperbarik oksijen tedavisini uyguladığımız ünite. Hiperbarik oksijen tedavisi, basınç odası diye tabir ettiğimiz kapalı alan içerisinde yüksek basınçla yüzde yüz oksijen tedavisi olarak özetleyebiliriz. Hastalarımız, burada tedavilerini oksijen maskesi veya benzeri aparatlarla oksijeni soluyarak almaktadır. Hiperbarik oksijen tedavisinin genel kullanım alanlarına değinecek olursak, özellikle halk arasında bilinen şeker hastalıkları ve damar tıkanıklığına bağlı iyileşmeyen yaraların tedavisinde sıklıkla kullandığımız bir yöntemdir. Ani işitme ve görme kaybı gibi acil tıbbi durumların tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisini etkin bir şekilde kullanmaktayız. Sivas genelinde değerlendirmede bulunacak olursak, özellikle bu bölgede karbonmonoksit zehirlenmesi dediğimiz halk arasında soba zehirlenmesi olarak tabir edilen durumlarla kış aylarında sıklıkla karşılaşmaktayız. Hastaların klinik ciddiyeti değişmekle birlikte kış aylarında ciddi seyredebilen vakalarda artış olduğunu bilmekteyiz" dedi.