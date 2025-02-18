Türkiye'nin uzay üssünü andıran sağlık merkezi görüntülendi
Sivas’ta bulunan Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi uzay istasyonlarına olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Tedavi merkezinde yara, yanık, görme ve işitme kaybı ile birlikte karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarına da müdahale ediliyor.
Sivas’ta uzay istasyonuna olan benzerliği ile dikkat çeken ‘Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi’, birçok hastanın derdine deva oluyor.
Yara, yanık, görme ve işitme kaybı gibi rahatsızlıklara karşı kullanılan ‘Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi’, kış aylarında artan karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarına karşı da kullanılıyor.
Yüksek basınçlı kabinde yaklaşık 2 saat boyunca saf oksijen verilen hastalar, kanlarındaki oksijen miktarının artırılması yolu ile tedavi ediliyor. Tıbbi kıyafetlerini giyerek 12 kişilik kabine giren hastaları, yüksek basınç ve saf oksijen ile tedavi ediliyor. Yaklaşık 2 saat kesintisiz süren tedavi süresince içeriden hemşire, dışarıdan ise kameralar yardımı ile izlenen hastalar, uzman doktorların belirlediği seanslar süresince tedaviden ücretsiz yararlanıyor.
Tedavi ünitesi ile ilgili bilgiler veren Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Soner Uludağ, "Burası Hiperbarik oksijen tedavisini uyguladığımız ünite. Hiperbarik oksijen tedavisi, basınç odası diye tabir ettiğimiz kapalı alan içerisinde yüksek basınçla yüzde yüz oksijen tedavisi olarak özetleyebiliriz. Hastalarımız, burada tedavilerini oksijen maskesi veya benzeri aparatlarla oksijeni soluyarak almaktadır. Hiperbarik oksijen tedavisinin genel kullanım alanlarına değinecek olursak, özellikle halk arasında bilinen şeker hastalıkları ve damar tıkanıklığına bağlı iyileşmeyen yaraların tedavisinde sıklıkla kullandığımız bir yöntemdir. Ani işitme ve görme kaybı gibi acil tıbbi durumların tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisini etkin bir şekilde kullanmaktayız. Sivas genelinde değerlendirmede bulunacak olursak, özellikle bu bölgede karbonmonoksit zehirlenmesi dediğimiz halk arasında soba zehirlenmesi olarak tabir edilen durumlarla kış aylarında sıklıkla karşılaşmaktayız. Hastaların klinik ciddiyeti değişmekle birlikte kış aylarında ciddi seyredebilen vakalarda artış olduğunu bilmekteyiz" dedi.