Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 5 şehri belli oldu! Zirvede sürpriz bir kent var
Uluslararası veri platformu Numbeo, 2026 yılına ait küresel "Yaşam Kalitesi Endeksi" raporunu yayımladı. Güvenlik, sağlık hizmetlerine erişim, satın alma gücü, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği gibi kriterlerin değerlendirildiği araştırmada Türkiye'den 5 şehir yer aldı.
Hollanda şehirleri listenin zirvesinde yer aldı. İlk sırada Lahey yer alırken, onu Utrecht, Eindhoven, Groningen ve Rotterdam takip etti. İlk 5 sıranın tamamının Hollanda şehirlerinden oluşması dikkat çekti.
Açıklanan verilere göre Bursa, Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri oldu. Dünya genelinde 16'ncı sırada yer alan Bursa, hem Türkiye’deki diğer büyükşehirleri hem de birçok dünya kentini geride bıraktı.
Türkiye sıralamasında Bursa’yı Antalya ve İzmir takip ederken, Ankara ve İstanbul’un listenin son basamaklarında kalması dikkat çekti.