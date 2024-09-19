Türkiye'nin yaz tatili cenneti, ''en iyi plaj tatili'' listesine Türkiye'den girebilen tek yer oldu
İngiliz The Times gazetesi, "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıkladı. Listede Türkiye'den tek bir tatil cenneti yer alabildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi, İngiliz The Times gazetesi tarafından "Ekim ayında plaj tatili için en iyi destinasyonlar" arasında üçüncü sırada yer aldı.
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Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Best places for a beach holiday in october" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan gazete, Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçti.
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The Times, ekim tatili için 11 farklı ülkenin tatil merkezlerini önerdiği yazısında, Fethiye'yi aile tatili için ideal bir seçenek olarak tanıttı.
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Fethiye'nin Dalaman Havalimanı'na direkt uçuşlarla kolayca ulaşılabilmesinin altı çizilirken, bölgenin turistik cazibeleri arasında çam ormanlarıyla kaplı dağları, ünlü Ölüdeniz Plajı ve Mavi Lagün'deki geniş kumsallar vurgulandı.
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