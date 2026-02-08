Türkiye'nin yaz tatili cennetinde yamaç paraşütünden ceset ihbarı
Alanya'da 2,5 ay önce Kleopatra Plajı'nda bulunan kadın cesedinin eğitim için havalanan bir motorlu yamaç paraşütü pilotu tarafından ihbar edildiği ortaya çıktı.
Olay, 23 Aralık 2025 tarihinde THK'nin Alanya'da gerçekleştirdiği paramotor eğitim uçuşları sırasında meydana geldi. Eğitim uçuşu esnasında deniz üzerinde alışılmadık bir görüntü fark eden THK pilotu, kontrollü şekilde alçalarak cismin mahiyetini inceledi.
Yapılan gözlemde cismin cansız bir insan bedeni olduğu belirlendi. Durumu vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildiren pilot, deniz içerisinde sürüklenen bedeni havadan takip etmeyi sürdürdü.
Paramotorun düşük hızda ve uzun süre havada kalabilme kabiliyeti sayesinde bedenin sürüklendiği istikamet net şekilde gözlemlendi. Pilot, bedenin kıyıya vurduğu noktayı koordinatlarıyla birlikte yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, olay yeri inceleme ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin Endonezya uyruklu Komang Dwantari (31) isimli kadına ait olduğu belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.