Türkiye'nin yemyeşil cenneti Uzungöl kar gelinliğini giydi
Türkiye'nin eşsiz yeşil manzarasıyla dünyaca ünlü turizm merkezi olan Uzungöl karla birlikte bembeyaz bir hal aldı...
Kaynak: İHA
Karadeniz'in önemli bölgelerini ziyaret eden Düzce Üniversitesi öğrencileri, son olarak Trabzon'da Uzungöl'ü gezdi.
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Hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
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Kar yağışıyla birlikte harika manzaralar da ortaya çıktı.
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Yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluşurken, öğrenciler kar manzarasında fotoğraf çekerek keyifli anlar yaşadı.
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