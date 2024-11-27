  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin yemyeşil cenneti bembeyaz... Gören gözlerine inanamadı!

Türkiye'nin yemyeşil cenneti Uzungöl kar gelinliğini giydi

Türkiye'nin eşsiz yeşil manzarasıyla dünyaca ünlü turizm merkezi olan Uzungöl karla birlikte bembeyaz bir hal aldı...

Kaynak: İHA
Türkiye'nin yemyeşil cenneti Uzungöl kar gelinliğini giydi - Resim: 1

Karadeniz'in önemli bölgelerini ziyaret eden Düzce Üniversitesi öğrencileri, son olarak Trabzon'da Uzungöl'ü gezdi.

1 / 11
Türkiye'nin yemyeşil cenneti Uzungöl kar gelinliğini giydi - Resim: 2

Hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

2 / 11
Türkiye'nin yemyeşil cenneti Uzungöl kar gelinliğini giydi - Resim: 3

Kar yağışıyla birlikte harika manzaralar da ortaya çıktı.

3 / 11
Türkiye'nin yemyeşil cenneti Uzungöl kar gelinliğini giydi - Resim: 4

Yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluşurken, öğrenciler kar manzarasında fotoğraf çekerek keyifli anlar yaşadı.

4 / 11