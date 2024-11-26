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  4. Türkiye'nin yemyeşil cennetinde çığ düştü: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Türkiye'nin yemyeşil cennetinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Türkiye'nin eşsiz yeşil manzarasıyla dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nda son yağan karla birlikte kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin yemyeşil cennetinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Resim: 1

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası her yıl yaz ve kış aylarında yüzbinlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

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Türkiye'nin yemyeşil cennetinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Resim: 2

Yaz aylarında cıvıl cıvıl olan yayla kış aylarında da bu özelliğini koruyor.

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Türkiye'nin yemyeşil cennetinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Resim: 3

Bu yıl Ayder Yaylası'na karın erken yağışı ve yoğun olması turizmcileri mutlu ettiği gibi turistlerin de ilgisini çekti.

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Türkiye'nin yemyeşil cennetinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Resim: 4

Zaman zaman yolda kalan turistlerin imdadına bölgede sürekli kar temizleme çalışması yapan ekipler yetişti.

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