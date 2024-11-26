Türkiye'nin yemyeşil cennetinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Türkiye'nin eşsiz yeşil manzarasıyla dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nda son yağan karla birlikte kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Kaynak: İHA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası her yıl yaz ve kış aylarında yüzbinlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor.
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Yaz aylarında cıvıl cıvıl olan yayla kış aylarında da bu özelliğini koruyor.
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Bu yıl Ayder Yaylası'na karın erken yağışı ve yoğun olması turizmcileri mutlu ettiği gibi turistlerin de ilgisini çekti.
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Zaman zaman yolda kalan turistlerin imdadına bölgede sürekli kar temizleme çalışması yapan ekipler yetişti.
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