Türkiye'nin yemyeşil cennetindeki 7 asırlık bu keşif Türkiye'yi bekleyen kabusuna ışık tutuyor

Asırlar önce su ihtiyacının yerleşim yerlerine nakline dair izler taşıyan su sisteminde; kiremit boru, kanal ve oluklardan yaklaşık 4 kilometrelik hatla taşınan yer altı sızıntı ve biriken yağmur sularının, mağara ve su tünelleri aracılığıyla mahalledeki kuyu, bahçe havuzları, sarnıç ve çeşmelere aktarıldığı saptandı.