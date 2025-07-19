Türkiye'nin yemyeşil cennetindeki 7 asırlık bu keşif Türkiye'yi bekleyen kabusuna ışık tutuyor
Trabzon'da Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği üyesi bilim insanlarının çalışmalarında, turizm merkezi Orta Mahalle’de, tarihi 700 yıl öncesine uzanan su mağaraları, yer altı tünelleri ve sarnıçların yanı sıra tarihi çeşmelerin yer aldığı su kültürüne ait izler keşfedildi.
Trabzon'da Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği üyesi bilim insanları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen proje kapsamında, Akçaabat ilçesinde turizm merkezi, Osmanlı mimari evlerin de bulunduğu Orta Mahalle’de incelemelerde bulundu.
Rölöve, restitüsyon, restorasyon ve renovasyon çalışmalarının sürdüğü alanda uzman ekibin incelemelerinde, tarihi 700 yıl öncesine uzanan su mağaraları, yer altı tünelleri ve sarnıçların yanında tarihi çeşmelerin yer aldığı su kültürüne ait izler tespit edildi.
Asırlar önce su ihtiyacının yerleşim yerlerine nakline dair izler taşıyan su sisteminde; kiremit boru, kanal ve oluklardan yaklaşık 4 kilometrelik hatla taşınan yer altı sızıntı ve biriken yağmur sularının, mağara ve su tünelleri aracılığıyla mahalledeki kuyu, bahçe havuzları, sarnıç ve çeşmelere aktarıldığı saptandı.
Bölgede yıllarca verimli kullanıldığı belirlenen sistemin, özellikle iklim kriziyle mücadelede örnek sistemi barındırdığına dikkati çeken uzmanlar, su kıtlığıyla mücadelede asırlık yer altı su sisteminin yeniden işlevsellik kazandırılmasını önerdi.