Türkiye'nin yemyeşil cennetlerindeki hayati nöbet kamerada

Yerli ve milli imkanlarla teknolojiden yararlanıldığına değinen Nezir, "Termal kameramız ve gece görüş kameramız var. Duman sensörümüz de sürekli devrede. Buradaki kamera Ankara Merkez'le bağlantılı, eş zamanlı olarak oradan da izleniyor. İnsansız hava aracını biz kullanmıyoruz ama kulesi var burada. İnsansız hava aracı da sürekli buralarda devreye atıyor. Milletimizin içi rahat olsun. Dakika dakika, saniye saniye burada gözetimdeyiz. En ufak bir olumsuzlukta, merkeze ve diğer işletmelere haber veriyoruz. Stratejik olarak çok önemli bir konumdayız. Kulemizin konumundan dolayı çevremiz tamamen görüş alanı içerisinde. Yangını buradan ilk biz görüyoruz. Önemli bir noktada olduğumuzun bilincindeyiz ve bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.