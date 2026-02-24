Türkiye'nin yemyeşil zirvesi bembeyaz oldu; evler bile karlar altında kaldı

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15-20 derecelere kadar düştüğü bölge, profesyonel dağcılar ve heliski (helikopterli kayak) tutkunları için de en önemli rotalardan biri olmaya devam ediyor. Yetkililer, yüksek rakımlı yaylalara çıkacak vatandaşları çığ riskine karşı uyarmayı da ihmal etmiyor.