Türkiye'nin yemyeşil zirvesi bembeyaz oldu; evler bile karlar altında kaldı
Rize’nin yüksek zirvelerinde kış tüm görkemiyle hüküm sürüyor. Kaçkar Dağları’nın eteğindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, 3 metreyi aşan kar kalınlığıyla adeta beyaz bir sessizliğe büründü. İşte dron kameralarına yansıyan evlerin çatılarına kadar kara gömüldüğü yayladan muhteşem kar manzaraları ve son durum.
Rize Çamlıhemşin’in göz bebeği Kavrun Yaylası, 3 metreyi aşan kar kalınlığıyla masalsı bir görünüme kavuştu. 2 bin 300 rakımda evlerin kara gömüldüğü yaylaya paletli araçlarla çıkan sakinler, dondurucu soğuğa tulum eşliğinde meydan okudu.
Kışın ulaşımın kapandığı yaylaya, mülklerini kontrol etmek isteyen 7 kişilik bir grup sakin, paletli araçlar yardımıyla çıkmayı başardı. Gördükleri manzara karşısında büyülenen grup, evlerinin sadece çatılarının göründüğü yaylada adeta kar tünelleri arasında ilerledi.
Rizeli yaylacılar, dondurucu soğuğa ve dev kar kütlelerine rağmen geleneklerinden ödün vermedi. Kar kalınlığının ev seviyesini aştığı noktalarda tulum ezgileri eşliğinde yürüyüş yapan grup, o anları sosyal medyada paylaştı. Beyaz örtünün her yeri kapladığı Kavrun Yaylası'nın dron ile çekilen görüntüleri, izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sundu.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15-20 derecelere kadar düştüğü bölge, profesyonel dağcılar ve heliski (helikopterli kayak) tutkunları için de en önemli rotalardan biri olmaya devam ediyor. Yetkililer, yüksek rakımlı yaylalara çıkacak vatandaşları çığ riskine karşı uyarmayı da ihmal etmiyor.