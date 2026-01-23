  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin yeni emekli şehri belli oldu: Bu illerimizde çalışandan çok emekli var!

Türkiye'de en çok emeklilerin yaşadığı iller belli oldu. Listeye Ege ve Akdeniz'in yerine Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimiz damgasını vurdu. Öyle ki Karadeniz'in kimi illerinde emekli sayısı çalışan sayısını geçti bile...

Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025 Ekim ayı verilerine göre 226 bin 957 nüfuslu Sinop’ta toplam 56 bin 780 sigortalı çalışan, 66 bin 189 emekli bulunuyor.

Türkiye genelinde 81 il arasında Sinop haricinde emekli sayısının çalışan sayısından fazla olduğu 4 il yer alıyor. 

Verilere göre Sinop’ta her bir çalışan başına yaklaşık 1,17 emekli düşüyor. 

Başka bir ifadeyle her 100 çalışana yaklaşık 117 emekli denk geliyor.

