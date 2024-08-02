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  4. Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha

Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha

Türkiye'nin Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar KALKAN DİHA, 41. uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha - Resim: 1

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı KALKAN DİHA, 41. uçuşunda orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.

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Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha - Resim: 2

Bayraktar Kalkan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütecek.

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Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha - Resim: 3

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha - Resim: 4

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı KALKAN DİHA, 41. uçuşunda orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.

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