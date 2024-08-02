Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha
Türkiye'nin Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar KALKAN DİHA, 41. uçuş testini başarıyla tamamladı.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı KALKAN DİHA, 41. uçuşunda orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.
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Bayraktar Kalkan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütecek.
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı KALKAN DİHA, 41. uçuşunda orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.
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