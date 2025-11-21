Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: Günde 1.731 kişi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerinin sonuçlarını açıkladı.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu politika yapıcılar, araştırmacılar ve toplumun diğer aktörlerinin kanıta dayalı nüfus verilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymasını gerekçe göstererek, nüfus verilerini üçer aylık dönemler halinde açıklamaya karar vermişti.
Alınan bu kararın ardından Türkiye geneli "Dönemlik Nüfus İstatistikleri" sonuçları ilk kez ağustos ayında yayımlanmıştı.
TÜİK ilgili veri setinin ikinci okumasının sonuçlarını ise bugün yayımladı.
TÜİK verilerine göre ülke nüfusu son üç ayda 155 bin 800 kişi artarak 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 oldu.
