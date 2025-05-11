Türkiye'nin yerli SİHA'ları büyük şova hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı tarafından DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında 14 Mayıs’ta düzenlenecek olan seçkin gözlemci günü nedeniyle Baykar’a ait 2 adet Bayraktar TB3 SİHA yapacağı görevlerle ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Milli savunma Bakanlığı'nın DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisine intikal ederek konuşlandı.
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Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı. 2 SİHA art arda kalkış ve iniş gerçekleştirilirken, kontrol süreçleri eş zamanlı olarak TCG Anadolu üzerindeki Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) aracılığıyla yürütüldü.
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Tüm kalkış ve inişler, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştirildi.
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Tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar ikişer adet MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı gerçekleştirecek.
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